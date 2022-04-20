Київська міська прокуратура повідомила про підозру у державній зраді неповнолітньому мешканцю Бучанського району Київщини. Зокрема, йдеться про передачу ворогу інформації про Збройні сили України.

За даними слідства, в період тимчасової окупації села на території Бучанського району 17-річний місцевий мешканець добровільно перейшов на бік ворога.

— Він передавав представникам російської армії відомості про мешканців села, магазини та будинки, де можуть зберігатися цінні речі, а також іншу інформацію, за що отримував матеріальну винагороду та привілеї від представників окупаційних військ, – повідомили у прокуратурі.

Зазначається, що підозрюваний разом з військовими ЗС РФ проник до одного з будинків на території села, звідки таємно викрали чуже майно.

Неповнолітньому мешканцю Київщини повідомлено про підозру у державній зраді й таємному викраденні чужого майна, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 185 КК України).

За скоєне молодику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура