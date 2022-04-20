Минобороны России сообщило, что с космодрома Плесецк в Архангельской области была запущена межконтинентальная баллистическая ракета Сармат, которая поразила объекты на полигоне Кура на Камчатке.

В сообщении говорится, что ракета имеет уникальные характеристики, позволяющие ей гарантированно преодолевать любые существующие системы противоракетной обороны (ПРО).

По утверждению военного ведомства, это — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, и она способна поражать цели на больших расстояниях, используя различные траектории полета.

В концепции комплекса Сармат акцент делался не на максимальный вес забрасываемых боеголовок, которые могут быть уничтожены средствами ПРО, а на доставку пусть меньшего числа боеголовок, но по таким траекториям, которые существенно затрудняют их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

Используемые в данном изделии управляемые боевые блоки Авангард дают потенциальную возможность применять российские и советские МБР в локальных войнах по стратегии глобального удара, с поражением стратегических объектов без использования ядерного взрыва.

Вес ракеты, дальность полета

Начальный вес ракеты для поражения целей в США, согласно оценкам, составляет 150-200 тонн, дальность полета — 16 тыс. км, полезная нагрузка — 5 тонн.

Дальность ракеты, нацеленной на западноевропейские страны, — 9-10 тыс. км, стартовая масса — 100-120 тонн, максимальная забрасываемая масса — 10 тонн.

Мощность ракеты

По мнению экспертов, одна ракета несет от 10 до 15 боеголовок, в зависимости от их мощности. В случае доставки 10 боеголовок мощность их оценивают в 750 Кт каждая.

Технология орбитальной бомбардировки с нанесением удара по территории США через Южный полюс Земли в обход развернутых средств американских батарей ПРО позволяет осуществлять и запуски гражданских космических аппаратов. Вероятно, именно так будет утилизироваться ракета в конце службы, возвращая существенную часть вложенных инвестиций.

По словам чиновников, США были осведомлены накануне российских ракетных испытаний и внимательно отслеживали их, сообщило CNN.

По словам двух американских чиновников, Соединенные Штаты знали, что Россия планирует опробовать межконтинентальную баллистическую ракету в среду.

То есть США знали об окне запуска и отслеживали ракету, и это не взволновало.

По словам источников, США оценивают, что данная ракета еще не принята на вооружение.

Источник: CNN, Википедия

Фото: Defence-blog