Ультимативные пункты начали пропадать: Зеленских о переговорах с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры между украинской и российской делегациями в Турции.

Он отметил, что в рамках этих переговоров сначала была ультимативная риторика со стороны РФ, которая потом сменилась из-за объединения украинского народа.

— Сначала это был ультиматум. Потом риторика этого ультиматума начала меняться как раз из-за объединения нашего народа. Потом ультимативные пункты начали пропадать и начались переговоры, — отметил украинский лидер.

Президент отметил, что в Турции было подготовлено коммюнике, на которое РФ сначала позитивно отреагировала.

— Потом они получили внутри государства высокий уровень критики от народа, потому что они через СМИ привили ненависть к Украине. И тогда, насколько я знаю, они дали ответы на это коммюнике. С этими ответами наши подгруппы работают, — отметил украинский лидер.

Он подчеркнул, что для Украины самыми важными вопросами остаются гарантии безопасности и нейтральность, судьба Донбасса и Крыма.

— Я считаю, что больше вопрос не существует. Все другое – это политические понты, — отметил Владимир Зеленский.