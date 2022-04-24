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Факти / Україна / Суспільство

Ультимативні пункти почали пропадати: Зеленських про переговори з РФ

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Ультимативні пункти почали пропадати: Зеленських про переговори з РФ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував переговори між українською та російською делегаціями у Туреччині.

Він зазначив, що у рамках цих переговорів спочатку була ультимативна риторика з боку РФ, яка потім змінилася через об’єднання українського народу.

Президент зазначив, що у Туреччині було підготовлено комюніке, на яке РФ спочатку позитивно відреагувала.

– Потім вони отримали всередині держави високий рівень критики від народу, бо вони через ЗМІ прищепили ненависть до України. І тоді, як я знаю, вони дали відповіді на це комюніке. З цими відповідями наші підгрупи працюють, – зазначив український лідер.

Він наголосив, що для України найважливішими питаннями залишаються гарантії безпеки та нейтральність, доля Донбасу та Криму.

– Я вважаю, що більше питання не існує. Все інше – це політичні понти, – зазначив Володимир Зеленський.

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Фото: Офіс президента

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