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Факты / Украина / Общество

Пасхальные выходные на Луганщине могут быть тяжелыми — Гайдай

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Пасхальные выходные на Луганщине могут быть тяжелыми — Гайдай

Пасхальные выходные на Луганщине могут быть тяжелыми.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

— Собираются бить в самый светлый праздник. Штурмы уже участились, и происходят несколько раз в день, — сказал он.

По словам Гайдая, в районе Кременной оккупанты продолжают закрепляться на занятых позициях, осуществляют перегруппировку и готовятся к наступлению.

— Значит, облегчения не будет. Тем более, кое-кто очень зол, потому что успеха в Рубежном нет, закрепиться не удается, — отметил Гайдай.

Гайдай также сообщил, что оккупанты снова штурмовали Попасну и Новотошковское, и снова не смогли прорваться, поэтому, традиционно, поехали домой в пакетиках.

Руководитель Луганской ОВА также проинформировал и о состоянии эвакуации мирного населения.

— Вчера эвакуация была рискованной, а в Рубежном вообще не состоялась, россияне не дали автобусам даже заехать в город, а в Попасной транспорт обстреляли. Неизвестно будет ли завтра эвакуация, — сообщил Гайдай.

Позже Гайдай добавил, что Пасха для 70 тыс. человек пройдет в бомбоубежищах.

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— Не будет куличей, писанок, богослужения, вместо церковных колоколов — канонада. Россияне уже давно наплевали на все человеческое, они идут против Бога, и не упустят возможности сделать Пасху кровавой, — написал руководитель ОВА.

Гайдай предупредил жителей о провокациях, которые готовят оккупанты и призвал жителей области быть в укрытиях.

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Источник: УНИАН

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