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Факти / Україна / Суспільство

Великодні вихідні на Луганщині можуть бути важкими – Гайдай

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Великодні вихідні на Луганщині можуть бути важкими – Гайдай

Великодні вихідні на Луганщині можуть бути важкими.

Про це повідомив у Telegram керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

– Збираються гатити у найсвітліше свято. Штурми вже почастішали, і відбуваються декілька разів на день, – сказав він.

За словами Гайдая, в районі Кремінної окупанти продовжують закріплюватись на зайнятих позиціях, здійснюють перегрупування та готуються до наступу.

– Отже, полегшення не буде. Тим паче, дехто дуже злий, бо успіху в Рубіжному нема, закріпитися не вдається, – зазначив Гайдай.

Гайдай також повідомив, що окупанти знову штурмували Попасну та Новотошківське, і знову не змогли прорватися, тому, традиційно, поїхали додому в пакетиках.

Керівник Луганської ОВА також проінформував і про стан евакуації мирного населення.

– Вчора евакуація була ризикованою, а в Рубіжному взагалі не відбулася, росіяни не дали автобусу навіть заїхати в місто, а у Попасній транспорт обстріляли. Невідомо чи буде завтра евакуація, – повідомив Гайдай.

Згодом Гайдай додав, що Великдень для 70 тис. людей пройде у бомбосховищах.

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– Не буде пасок, писанок, богослужіння, замість церковних дзвонів – канонада. Росіяни вже давно наплювали на все людське, вони йдуть проти Бога, і не оминуть можливості зробити Великдень кривавим, – написав керівник ОВА.

Гайдай попередив мешканців про провокації, які готують окупанти і закликав жителів області бути в укриттях.

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Джерело: УНІАН

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