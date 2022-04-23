Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 58 день війни
Вбили Вбили
208 дітей
Поранили Поранили
>386 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Впродовж тижня завершаться переговори щодо гарантій безпеки для України – Подоляк

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Михайло Подоляк

Протягом цього тижня завершаться переговори щодо гарантій безпеки для України з країнами-партнерами.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

– Щодо потенційних країн-гарантерів безпеки України: на рівні політичних радників тривають консультації з країнами, які заявили, що вони згодні обговорювати ті гарантії, які вони можуть взяти на себе. Безумовно, там будуть різні пакетні гарантії, – заявив Подоляк.

Подоляк також наголосив, що для України важливі постачання зброї, закриття неба, військові консультації та засоби для швидкої закупівлі додаткового озброєння.

– Я думаю, що ці питання протягом тижня максимум можуть бути завершені, – повідомив Подоляк.

Як повідомлялося, радники лідерів семи країн, серед яких США, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція та Ізраїль уже висловили готовність обговорювати список гарантій безпеки для України.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що готовність стати гарантами безпеки України демонструють також Велика Британія, США, Італія та Туреччина, але остаточної відповіді ще ні від кого немає.

Читайте
Їхня мрія - вкрасти унітаз і померти: Зеленський про сучасну культуру росіян

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка