Впродовж тижня завершаться переговори щодо гарантій безпеки для України – Подоляк

Протягом цього тижня завершаться переговори щодо гарантій безпеки для України з країнами-партнерами.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

– Щодо потенційних країн-гарантерів безпеки України: на рівні політичних радників тривають консультації з країнами, які заявили, що вони згодні обговорювати ті гарантії, які вони можуть взяти на себе. Безумовно, там будуть різні пакетні гарантії, – заявив Подоляк.

Подоляк також наголосив, що для України важливі постачання зброї, закриття неба, військові консультації та засоби для швидкої закупівлі додаткового озброєння.

– Я думаю, що ці питання протягом тижня максимум можуть бути завершені, – повідомив Подоляк.

Як повідомлялося, радники лідерів семи країн, серед яких США, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція та Ізраїль уже висловили готовність обговорювати список гарантій безпеки для України.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що готовність стати гарантами безпеки України демонструють також Велика Британія, США, Італія та Туреччина, але остаточної відповіді ще ні від кого немає.