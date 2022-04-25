В Чехии принят ряд законов, благодаря которым украинцы, которые спасаются от войны на территории этой страны, получили возможность напрямую заключать договора с работодателями.

Но многие из наших соотечественников не знают об этом и продолжают пользоваться услугами так называемых посредников, деятельность которых зачастую идет вразрез с законом.

В частности, посредники, в отличие от работодателей, не перечисляют соответствующие выплаты за социальное и медицинское страхование украинцев. А иногда вообще обходятся без заключения трудового договора, выплачивая вознаграждение за работу наличными.

Таким образом посредники лишают граждан Украины возможности успешно интегрироваться в правовое поле республики Чехия со всеми вытекающими весьма неприятными последствиями.

— Это мафиозная структура. Они зарабатывают именно за счет того, что не платят социальные и медицинские взносы, — говорит председатель Ассоциации агентств занятости Радован Буркович.

По его словам, полиция успешно вытесняет такого рода аферистов из центров и пунктов приема беженцев. Чего, увы, пока нельзя сказать о нелегальных агентствах по трудоустройству, которые весьма глубоко укоренились в этом бизнесе.

О сложившейся ситуации с трудоустройством наших соотечественников знают в Министерстве труда и социальной политики Чехии, где уже разрабатывают соответствующие решения.

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А чешская Государственная инспекция по труду готовится к проверкам. Их планируют начать с мая, когда получат из службы занятости список работодателей, у которых работают беженцы из Украины.

В случае нелегального трудоустройства им грозит штраф от 50 до 10 млн крон. За процессом также следит полиция.

Всем украинцам, которые сейчас в Чехии ищут работу, советуют не прибегать к услугам посредников.