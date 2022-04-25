У Чехії ухвалено низку законів, завдяки яким українці, які рятуються від війни на території цієї країни, отримали можливість безпосередньо укладати договори з роботодавцями.

Але багато хто з наших співвітчизників не знають про це і продовжують користуватися послугами так званих посередників, діяльність яких часто суперечить закону.

Зокрема, посередники, на відміну від роботодавців, не перераховують відповідні виплати за соціальне та медичне страхування українців. А іноді взагалі обходяться без укладення трудового договору, виплачуючи винагороду за роботу готівкою.

Таким чином посередники позбавляють громадян України можливості успішно інтегруватися в правове поле Республіки Чехія з усіма подальшими вельми неприємними наслідками.

– Це мафіозна структура. Вони заробляють саме за рахунок того, що не платять соціальні та медичні внески, – говорить голова Асоціації агентств зайнятості Радован Буркович.

За його словами, поліція успішно витісняє такого роду аферистів з центрів і пунктів прийому біженців. Чого, на жаль, поки що не можна сказати про нелегальні агентства з працевлаштування, які дуже глибоко вкоренилися в цьому бізнесі.

Про ситуацію, що склалася з працевлаштуванням наших співвітчизників, знають у Міністерстві праці та соціальної політики Чехії, де вже розробляють відповідні рішення.

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А чеська Державна інспекція з праці готується до перевірок. Їх планують розпочати з травня, коли отримають зі служби зайнятості список роботодавців, у яких працюють біженці з України.

У разі нелегального працевлаштування їм загрожує штраф від 50 до 10 млн крон. За процесом також стежить поліція.

Всім українцям, які зараз у Чехії шукають роботу, радять не вдаватися до послуг посередників.