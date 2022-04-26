24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Російські агресори з першого ж дня обстрілювали житлові квартали Харкова, Маріуполя, Києва, Чернігова, міст і селищ Донбасу. Українці почали втрачати домівки, дітей, батьків.

І тому одразу ж потягнулися на захід переселенці. Люди тікали від війни. Польща стала першою країною, яка відкрила свої кордони і прихистила найбільше українців, аніж будь-яка інша держава Євросоюзу.

З понад 12,7 млн українців, що залишили свої домівки (дані ООН) внаслідок воєнних дій, 7,7 млн стали біженцями всередині країни, а більш як 5 млн виїхали за кордон. Понад 2,5 млн з них прийняла Польща.

Сайт Факти ICTV разом з Міжнародним фондом Відродження розпочинає проєкт Українці в Польщі, який буде акумулювати і надавати фахову перевірену інформацію, завдяки якій вимушені мігранти зможуть знаходити житло і роботу, раціонально керувати своїми фінансами, вивчати мову, знати умови для захисту здоров’я, виховання та навчання дітей.

Поляки тепло зустріли українських жінок і дітей, адже саме вони становлять левову частку тих, хто залишив батьківщину.

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Людей годували, надавали їм дах над головою, допомагали дістатися кінцевого пункту призначення, або ж вибрати місце для подальшого перебування. Ті, хто втратив усе, отримали одяг, взуття, речі першої необхідності.

У прикордонних містах та пунктах перетину українсько-польського кордону почали працювати волонтерські центри. Ніхто не залишився без уваги, навіть домашні тваринки, яких господарі рятували разом із собою.

Та люди й надалі потребують допомоги з питань працевлаштування, бо українці не звикли сидіти на шиї у будь-кого, освіти (дітей війна зірвала з місця у розпал навчального року), надання медичної та психологічної допомоги. Адже багатьом довелося пережити страшні моменти війни і окупації, яка хоч і була недовгою в деяких регіонах, але виявилася страшнішою за будь-який трилер.

Спільно з Міжнародним фондом Відродження ми шукаємо для українців у Польщі достовірну, актуальну, доступну інформацію, яка допоможе їм адаптуватися до життя в умовах високого стресу, викликаного втратами, страхом за дітей, побутовими питаннями і мовним бар’єром.

Отже, кінцева мета проєкту – зменшити емоційний, психологічний стрес, який біженці відчувають за кордоном.

На нашому сайті також стартував проект Українці у Чехії. Тут ви також знайдете відповіді на всі нагальні питання.