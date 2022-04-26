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Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 62 день войны
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Факты / Украина / Общество

В Украине с начала войны погибли 217 детей

Марта Бондаренко редактор ленты
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В Украине по официальным данным с начала полномасштабного военного вторжения России погибли 217 детей и 391 ребенок получил ранения.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 127, Киевской – 114, Харьковской – 93, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

По новым данным, 25 апреля в результате обстрела российскими оккупантами жилых домов в Лимане Донецкой области от полученных ранений погибли два ребенка — 9 и 13 лет.

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По состоянию на 26 апреля 2022 года в результате ежедневных бомбардировок и артобстрелов со стороны вооруженных сил РФ в разных регионах Украины повреждено 1 508 учебных заведений, 102 из них разрушены полностью.

В Офисе генпрокурора подчеркивают, что эти данные не окончательны, ведь сбор такой информации усложняется высокой интенсивностью боев.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Pixabay

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