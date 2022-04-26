В Україні за офіційними даними від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії загинуло 217 дітей та 391 дитина дістала поранень поранення.

Про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 127, Київській – 114, Харківській – 93, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15.

За новими даними, 25 квітня внаслідок обстрілу російськими окупантами житлових будинків у Лимані Донецької області від отриманих поранень загинуло дві дитини – 9 та 13 років.

Станом на 26 квітня 2022 року внаслідок щоденних бомбардувань та артобстрілів зі сторони збройних сил РФ у різних регіонах України пошкоджено 1 508 закладів освіти, 102 з них зруйновано повністю.

В Офісі генпрокурора наголошують, що ці дані не є остаточні, адже збір такої інформації ускладнюється високою інтенсивністю боїв.