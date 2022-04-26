Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 62 день війни
Вбили Вбили
217 дітей
Поранили Поранили
>391 дитину
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

В Україні від початку війни загинули 217 дітей

Марта Бондаренко редакторка стрічки
іграшка діти дети ребенок

В Україні за офіційними даними від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії загинуло 217 дітей та 391 дитина дістала поранень поранення.

Про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 127, Київській – 114, Харківській – 93, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15.

За новими даними, 25 квітня внаслідок обстрілу російськими окупантами житлових будинків у Лимані Донецької області від отриманих поранень загинуло дві дитини – 9 та 13 років.

Читайте
Росіяни називають обстріл дітей проявом "мужності": цинічні розмови та листування окупантів

Станом на 26 квітня 2022 року внаслідок щоденних бомбардувань та артобстрілів зі сторони збройних сил РФ у різних регіонах України пошкоджено 1 508 закладів освіти, 102 з них зруйновано повністю.

В Офісі генпрокурора наголошують, що ці дані не є остаточні, адже збір такої інформації ускладнюється високою інтенсивністю боїв.

Related video
Читайте
Більше місяця у підвалі: Денісова закликала евакуювати з Херсона 58 дітей-сиріт

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка