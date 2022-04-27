Германия переживает крупнейший приток беженцев с 2015 года. По данным Министерства внутренних дел ФРГ, страна уже приняла более 376 тыс. беженцев из Украины. 92% из них в Украине учились или работали.

Мы встретились в люксовом магазине одежды в центре немецкого Хемница. Елена Приходько с дочерью — украинские беженки. В своей квартире их приютила владелица магазина. Татьяна Шик из Донецка замужем за немцем и более 20 лет живет в Германии. Женщина не колеблясь пригласила к себе бывшую землячку, ведь по собственному опыту знает, как непросто адаптироваться в чужой стране.

— Я думаю, что лучшее средство интеграции в новую социальную среду – близкие люди рядом и работа. Это и изучению языка помогает, — уверена Татьяна.

33-летняя Елена с маленькой Наташей успели выехать из Ирпеня еще до уничтожения врагом железнодорожного сообщения.

— Хотелось поскорее уехать от войны подальше, спасти дочь и себя. Моста уже не было, дороги перекрыты, своей машины нет. Как спастись, я понятия не имела, а затем узнала об эвакуационном поезде. Вещи собрала за ночь, — вспоминает свои ощущения женщина.

Уже месяц Елена с помощью мужа Татьяны преодолевает немецкую бюрократию. Сначала надо было подать в ведомство по делам иностранцев заявку на получение временной защиты, чтобы легализовать свое пребывание в Германии. После регистрации в местный орган соцобеспечения обратилась за социальной помощью.

Немецкое правительство арендует для беженцев социальное жилье. Елена уже получила ключи от своей новой квартиры, но без мебели. Несмотря на это, женщина видит контуры своей новой жизни. Она планирует остаться в Германии.

— Хочу работать, учить язык, интегрироваться в общество. Для этого сначала должен устроить дочь в садик. Здесь с этим непросто: государство его беженцам не гарантирует. Но вопрос в совершенстве еще не изучала, — говорит Елена.

Германия позволяет украинским беженцам работать. К ним применили параграф 24 Закона о пребывании иностранных граждан (предоставление права на пребывание с целью временной защиты). Он мгновенно легализует пребывание человека в ФРГ, позволяет украинцам получать социальные выплаты и жилье, создавать собственный бизнес, работать и учиться.

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Рынок труда в стране насчитывает более 1 млн вакантных мест, в том числе много предложений для квалифицированных специалистов. Готовы принять украинских работников крупные компании ФРГ. Только оператор железной дороги Deutsche Bahn объявил об открытии 20 тыс. рабочих мест, а также на железнодорожных вокзалах открыл пункты для консультаций украинских беженцев на рынке труда.

Хоть сейчас можно устроиться на рабочие вакансии. В некоторых случаях работодатель даже не требует знания немецкого. Но чтобы получить работу по специальности, необходимо знать язык не ниже уровня В2-С1.

— Работа — это социальные связи и для беженцев это очень актуально. Но с ней придется подождать. В Германии очень зарегулирован рынок труда. Просто прийти и устроиться, даже если есть вакансия, нереально. Необходимо подтвердить квалификацию, признать диплом, изучить немецкий хотя бы на начальном уровне, чтобы коммуницировать с коллегами. Для этого могут понадобиться годы, — рассказал волонтер, профессор Технического университета Хемница Владимир Шихман.

Елена не собирается сдаваться и серьезно изучает рынок труда. Менеджер пищевого производства по образованию, она работала в колцентре, продавцом, тренером по продажам, следовательно, спектр подходящих для нее вакансий — широк.

— После бесплатных курсов немецкого языка я планирую подтвердить диплом или пройти курсы переквалификации. Я открыта для новых профессий, легко могу освоить новые для себя навыки. Вижу себя в фотомоделинге, творчестве. Что-то меня туда тянет. Для меня все, что произошло, и переезд — это шанс на новую жизнь, — добавила женщина.

Федеральное ведомство труда разработало несколько проектов помощи тем, кто желает найти работу. В частности, специальное приложение по поиску вакансий. В нем будут собирать предложения работодателей со всех земель ФРГ.