Німеччина переживає найбільший приток біженців з 2015 року. За даними Міністерства внутрішніх справ ФРН, країна вже прийняла понад 376 тис. біженців з України. 92% з них в Україні вчились або працювали.

Ми зустрілись в люксовому магазині одягу в центрі німецького Хемніца. Олена Приходько з дочкою – українські біженки. У своїй квартирі їх прихистила власниця крамниці. Тетяна Шик з Донецька заміжня за німцем і понад 20 років мешкає у Німеччині. Жінка не вагаючись запросила до себе колишню землячку, адже із власного досвіду знає, як непросто адаптуватись у чужій країні.

– Я думаю, що найкращий засіб інтеграції у нове соціальне середовище – близькі люди поруч і робота. Це й вивченню мови допомагає, – впевнена Тетяна.

33-річна Олена з маленькою Наталкою встигли виїхати з Ірпеня ще до знищення ворогом залізничного сполучення.

– Хотілося скоріше поїхати від війни подалі, врятувати дочку і себе. Моста вже не було, дороги перекриті, своєї машини немає. Як врятуватись, я й гадки не мала, аж дізналась про евакуаційний потяг. Речі зібрала за ніч, – згадує свої відчуття жінка.

Вже місяць Олена за допомогою чоловіка Тетяни долає німецьку бюрократію. Спочатку треба було подати у відомство у справах іноземців заявку на отримання тимчасового захисту, щоб легалізувати своє перебування у Німеччині. Після реєстрації у місцевий орган соцзабезпечення звернулася по соціальну допомогу.

Німецький уряд орендує для біженців соціальне житло. Олена вже отримала ключі від своєї нової квартири, але без меблів. Попри це, жінка бачить контури свого нового життя. Вона планує залишитись у Німеччині.

– Хочу працювати, вчити мову, інтегруватись у суспільство. Для цього спочатку маю влаштувати доньку у садочок. Тут з цим непросто: держава його біженцям не гарантує. Та питання досконало ще не вивчала, – каже Олена.

Німеччина дозволяє українським біженцям працювати. До них застосували параграф 24 Закону про перебування іноземних громадян (надання права на перебування з метою тимчасового захисту). Він миттєво легалізує перебування людини у ФРН, дозволяє українцям отримувати соціальні виплати та житло, створювати власний бізнес, працювати і навчатись.

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Ринок праці в країні налічує понад 1 млн вакантних місць, зокрема багато пропозицій для кваліфікованих спеціалістів. Готові прийняти українських працівників великі компанії ФРН. Тільки оператор залізниці Deutsche Bahn оголосив про відкриття 20 тис. робочих місць, а також на залізничних вокзалах відкрив пункти для консультацій українських біженців на ринку праці.

Хоч зараз можна влаштуватись на робочі вакансії. У деяких випадках роботодавець навіть не вимагає знання німецької. Та щоб отримати роботу за спеціальністю, необхідно знати мову не нижче рівня В2-С1.

– Робота – це соціальні зв’язки й для біженців це дуже актуально. Але з нею доведеться почекати. В Німеччини дуже зарегульований ринок праці. Просто прийти і влаштуватись, навіть якщо є вакансія, нереально. Необхідно підтвердити кваліфікацію, визнати диплом, вивчити німецьку хоча б на початковому рівні, щоб комунікувати з колегами. Для цього можуть знадобитись роки, – розповів волонтер, професор Технічного університету Хемніца Володимир Шихман.

Олена не збирається здаватись і серйозно вивчає ринок праці. Менеджер харчового виробництва за освітою, вона працювала в колцентрі, продавцем, тренером з продажів, отже, спектр вакансій, що підходять для неї, – широкий.

– Після безкоштовних курсів німецької мови я планую підтвердити диплом або пройти курси перекваліфікації. Я відкрита для нових професій, легко можу освоїти нові для себе навички. Бачу себе у фотомоделінгу, творчості. Щось мене туди тягне. Для мене все, що сталося, та переїзд – це шанс на нове життя, – додала жінка.

Федеральне відомство праці розробило декілька проєктів допомоги тим, хто бажає знайти роботу. Зокрема, спеціальний додаток з пошуку вакансій. У ньому збиратимуть пропозиції роботодавців з усіх земель ФРН.