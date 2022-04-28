На сегодня 2 млн 98 тыс. 677 украинцев стали вынужденными внутренними переселенцами.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В настоящее время общая потребность жилья для таких людей составляет почти 599 622 квартир, это более 33 млн кв. метров жилой площади.

— Учитывая масштабы, избрали подход строительства с нуля и выкуп уже готовых квартир, имеющихся в наличии в регионах Украины. В течение этого года мы можем предоставить более 53 тысяч квартир. Это закроет потребность в жилье для 186 тысяч человек, – сказал Тимошенко.

Что касается выкупа готовых квартир, то они должны быть с ремонтом, сантехникой и необходимой мебелью. Сейчас около четырех тысяч таких квартир — туда нужно только завезти мебель. Есть квартиры, которые будут готовы к заселению к июлю. Еще 17 500 квартир будут готовы к осени.

– Готовые квартиры мы выкупаем во всех регионах Украины, – подчеркнул Кирилл Тимошенко.

Что касается нового строительства, то в ОПУ избрали 15 областей и Киев. До конца 2022 года в планах построить более 30 тысяч квартир общей стоимостью 36 млрд грн.

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Общая стоимость проекта с учетом выкупа квартир – более 69 млрд грн.

– Рекомендованная цена от государства для полностью оборудованной квартиры – не более 24 тысяч грн за квадратный метр, – сказал Кирилл Тимошенко.

Эти квартиры будут в собственности государства.

По словам замглавы Офиса президента, в многоквартирных домах теперь будут укрытия.

Ранее сообщалось, что за первые 17 дней апреля почти 600 тыс. человек стали внутренне перемещенными лицами на территории Украины, поэтому общее количество ВПЛ после начала полномасштабного вторжения РФ составляет около 17% населения.

Больше внутренних переселенцев из Харьковской (21%), столицы, (19%), Киевской (18%), Донецкой (15%) и Луганской (5%) областей.