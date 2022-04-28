Станом на зараз 2 млн 98 тис. 677 українців стали вимушеними внутрішніми переселенцями.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Наразі загальна потреба житла для таких людей становить майже 599 622 квартири, це понад 33 млн кв. метрів житлової площі.

– Зважаючи на масштаби, обрали підхід будівництва з нуля та викуп вже готових квартир, які є в наявності в регіонах України. Впродовж цього року ми можемо надати понад 53 тисячі квартир. Це закриє потребу у житлі для 186 тисяч людей, – сказав Тимошенко.

Щодо викупу готових квартир, то вони мають бути з ремонтом, сантехнікою та необхідними меблями. Наразі є близько чотирьох тисяч таких квартир – туди треба лише завезти меблі. Є квартири, які будуть готові для заселення до липня. Ще 17 500 квартир будуть готові на осінь.

– Готові квартири ми викуповуємо в усіх регіонах України, – наголосив Кирило Тимошенко.

Щодо нового будівництва, то в ОПУ обрали 15 областей та Київ. До кінця 2022 року у планах побудувати понад 30 тисяч квартир, загальною вартістю 36 млрд грн.

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Загальна вартість проєкту з урахуванням викупу квартир – понад 69 млрд грн.

– Рекомендована ціна від держави для повністю обладнаної квартири – не більше 24 тисяч грн за квадратний метр, – сказав Кирило Тимошенко.

Ці квартири будуть у власності держави.

За словами заступника голови Офісу президента, в багатоквартирних будинках тепер будуть укриття.

Раніше повідомлялося, що за 17 днів квітня майже 600 тис. людей стали внутрішньо переміщеними особами на території України, тому загальна кількість ВПО після початку повномасштабного вторгнення РФ становить близько 17% населення.

Найбільше внутрішніх переселенців із Харківщини (21%), столиці, (19%), Київської (18%), Донецької (15%) та Луганської (5%) областей.