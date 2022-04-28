Росіяни цілу ніч скидали на Азовсталь багатотонні авіабомби, обвалилася операційна – Азов

Росіяни масово скидали багатотонні авіабомби цілу ніч на військовий польовий шпиталь, що знаходиться на території заводу Азовсталь в Маріуполі і де перебувають поранені захисники. Про це повідомив полк Азов.

Завдавши руйнувань, загарбники продовжували нещадно обстрілювати руїни з корабельної артилерії. Серед вже поранених військовослужбовців є загиблі, наново поранені і контужені.

— Через ворожу атаку частина приміщення завалилася – зокрема операційна, що унеможливлює тепер допомагати нашим воїнам навіть в тих умовах, що були раніше, – йдеться у повідомленні.

В Азові нагадали, що Женевська конвенція гарантує захист стаціонарних та пересувних медичних установ, на них не мають здійснюватися напади.

— Захистом мають користуватися поранені та хворі, незалежно від того чи вони є цивільними, чи військовими особами. А пораненим мають надавати необхідну допомогу без будь-якої дискримінації.

Росіяни цілу ніч бомбили польовий шпиталь на «Азовсталі»: є загиблі та поранені Про це повідомляє полк «Азов». pic.twitter.com/5CRacDecDf — Факти ICTV (@ICTV_Fakty) April 28, 2022

Українські захисники закликали міжнародні організації з захисту прав людини відреагувати на те, що Росія продовжує намагатися знищити навіть тих захисників Маріуполя, що вже не можуть тримати в руках зброю.

28 квітня координаторка ООН в Україні Оснат Лубрані повідомила про те, що виїжджає до Запоріжжя для організації можливої ​​евакуації з оточеного російськими агресорами Маріуполя.

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Джерело: Азов