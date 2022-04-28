Українським військовим вдалося звільнити населений пункт Кутузівка у Харківській області. Крім того, ворог продовжує свої намагання натупати на Донбасі.

Про це повідомляє Генштаб у своєму щоденному зверненні.

Слобожанський напрямок

У Генштабі України розповіли, що ворог розгортає на території Бєлгородській області до п’яти дивізіонів ОТРК Іскандер-М.

– Ворог вивів для відновлення боєздатності на територію РФ батальйонну тактичну групу повітряно-десантних військ через значні втрати в особовому складі та військовій техніці. Крім того, батальйонна тактична група зі складу підрозділів 29-ї армії Східного військового округу переміщена з території Бєлгородської області РФ на Харківщину, – додали у Генштабі.

Крім того, російські окупанти продовжують повітряну розвідку безпілотниками.

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– Ворожі підрозділи здійснили спробу наступу на позиції Сил оборони України на напрямках Бражківки та Довгенького. Успіху не мали, зазнали втрат та відійшли. Також окупанти безрезультатно намагалися взяти під контроль основні об’єкти Великої Комишувахи, – розповіли у Генеральному штабі України.

Ба більше, українським захисникам вдалося звільнити від російської навали населений пункт Кутузівка Харківської області.

Донецький та Таврійський напрямки

– Ворог, з метою сковування наших військ та утримання раніше зайнятих рубежів, здійснював вогневе ураження позицій підрозділів захисників України із застосуванням реактивних систем залпового вогню та артилерії практично вздовж всієї лінії зіткнення, – заявили у Генштабі.

Окупанти намагалися повністю захопити Рубіжне, проте зазнали втрат і повернулися на старі позиції.

– Противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Основні зусилля зосереджував на блокуванні наших підрозділів в районі заводу Азовсталь з метою недопущення їх прориву, – зазначили у Генеральному штабі.

Також ворог намагався наступати у напрямку населених пунктів Нескучне і Времівка, але його спроби були безрезультатними.