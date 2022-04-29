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Факти / Україна / Суспільство

До 10 населених пунктів Київщини повернули електропостачання – Тимошенко

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
До 10 населених пунктів Київщини повернули електропостачання – Тимошенко

Аварійні бригади Київщини не припиняють роботу ні на день. Станом на сьогодні повністю або частково відновили електропостачання у населених пунктах Бучанського району: Ніжиловичі, Наливайківка, Бондарня, Мирча. Та у селах Вишгородського району: Нові Макалевичі, Піски, Степанівка, Карпилівка, Романівка, Черемошна.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Завершено прокладання водогону до Ірпеня. Відтепер місто поєднано з водопровідною системою Києва, вода в Ірпінь постачатиметься зі столичних водопровідних станцій. У селі Михайлівка-Рубежівка та Немішаєвській ТГ повністю відновлено надання послуг із централізованого водопостачання. В селах Іванківської ТГ у 34 населених пунктах із 42 знову є вода, – сказав Тимошенко.

У 111 населених пунктах області відновили розподіл газу.

Працюють піротехнічні підрозділи. Упродовж доби 28 квітня спеціалісти обстежили понад 500 га території Київщини та знешкодили 404 вибухонебезпечні предмети.

Дорожні бригади відновили рух на 12 тимчасових переправах. Продовжуються роботи ще на чотирьох. Також розпочалось прибирання вулиць селища Горенка.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко розповів, що у Харкові за минулу добу відновили газопостачання в 32 житлових будинках.

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