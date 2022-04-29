Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов еще один населенный пункт Харьковщины.

Поселок Момотово в Харьковской области был освобожден от российский оккупантов.

Об этом сообщил военный корреспондент Роман Бочкала.

Освобожденное Момотово находится в 6 км от Харькова.

— Таким образом происходит отодвигание оккупантов от Харьковской окружной, — добавил Бочкала.

По словам украинских защитников, село Момотово освобождено от рашистов вместе с Кутузовкой.

Напомним, что ранее ВСУ освободили от оккупантов село Русская Лозовая на Харьковщине.