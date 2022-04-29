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Факты / Украина / Общество

ВСУ освободили поселок Момотово на Харьковщине

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
ВСУ освободили поселок Момотово на Харьковщине

Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов еще один населенный пункт Харьковщины.

Поселок Момотово в Харьковской области был освобожден от российский оккупантов.

Об этом сообщил военный корреспондент Роман Бочкала.

Освобожденное Момотово находится в 6 км от Харькова.

— Таким образом происходит отодвигание оккупантов от Харьковской окружной, — добавил Бочкала.

По словам украинских защитников, село Момотово освобождено от рашистов вместе с Кутузовкой.

Напомним, что ранее ВСУ освободили от оккупантов село Русская Лозовая на Харьковщине.

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Источник: УНИАН

Фото: Минобороны

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