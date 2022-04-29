Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов еще один населенный пункт Харьковщины.
Поселок Момотово в Харьковской области был освобожден от российский оккупантов.
Об этом сообщил военный корреспондент Роман Бочкала.
Освобожденное Момотово находится в 6 км от Харькова.
— Таким образом происходит отодвигание оккупантов от Харьковской окружной, — добавил Бочкала.
По словам украинских защитников, село Момотово освобождено от рашистов вместе с Кутузовкой.
Напомним, что ранее ВСУ освободили от оккупантов село Русская Лозовая на Харьковщине.
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