Збройні Сили України звільнили від російських окупантів ще один населений пункт Харківщини.
Селище Момотове в Харківській області звільнене від російських окупантів.
Про це повідомив військовий кореспондент Роман Бочкала.
Звільнене Момотове розташоване за 6 км від Харкова.
– Таким чином відбувається відсунення окупантів від Харківської окружної, – додав Бочкала.
За словами українських захисників, село Момотове звільнене від фашистів разом з Кутузівкою.
Нагадаємо, що раніше ЗСУ звільнили від окупантів село Руська Лозова на Харківщині.
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