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Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ звільнили селище Момотове на Харківщині

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
ЗСУ звільнили селище Момотове на Харківщині

Збройні Сили України звільнили від російських окупантів ще один населений пункт Харківщини.

Селище Момотове в Харківській області звільнене від російських окупантів.

Про це повідомив військовий кореспондент Роман Бочкала.

Звільнене Момотове розташоване за 6 км від Харкова.

– Таким чином відбувається відсунення окупантів від Харківської окружної, – додав Бочкала.

За словами українських захисників, село Момотове звільнене від фашистів разом з Кутузівкою.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ звільнили від окупантів село Руська Лозова на Харківщині.

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Джерело: УНІАН

Фото: Міноборони

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