Збройні Сили України звільнили від російських окупантів ще один населений пункт Харківщини.

Селище Момотове в Харківській області звільнене від російських окупантів.

Про це повідомив військовий кореспондент Роман Бочкала.

Звільнене Момотове розташоване за 6 км від Харкова.

– Таким чином відбувається відсунення окупантів від Харківської окружної, – додав Бочкала.

За словами українських захисників, село Момотове звільнене від фашистів разом з Кутузівкою.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ звільнили від окупантів село Руська Лозова на Харківщині.