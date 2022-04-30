У меня аллергия на “русский мир”: в Луцке провели акцию в поддержку Мариуполя

В Луцке в субботу, 30 апреля, прошла мирная акция в поддержку Мариуполя. Акцию Спаси Мариуполь организовал молодежный центр, чтобы привлечь внимание политиков и иностранцев к ситуации в городе.

— Штурм Азовстали не прекращается — на территории комбината находятся украинские военные, раненые и мирные жители — дети, женщины, пожилые люди, — говорится в описании события.

Организаторы акции призывают спасти мариупольцев, организовать зеленые коридоры и оказать поддержку мужественным азовцам. Ведь все, что сейчас в наших силах — это дать проблеме огласку и привлечь внимание мировых лидеров и иностранцев.

На площади столи люди с символами Мариуполя: мама с ребенком, дети с солдатом, очень обеспокоенная Европа с закрытыми глазами.

После чего все 117 участников перформанса спели гимн Украины. Свидетелями мирной акции стали около 200 зрителей.

— К акции отношусь очень хорошо. Я здесь около 1,5 месяца. Выехал в первый день, когда начались обстрелы. Когда я утром шел за водой, за продуктами, начались бомбардировки моего города, я все это видел, слышал и понял, что там будет “русский мир”. Понял, что у меня на это аллергия, я не буду здесь жить ни в коем случае, – говорит беженец из Мариуполя Николай.

Организаторы отмечали, что одним из способов спасти украинских защитников и гражданское население – применить процедуру экстракции, то есть вывезти бойцов на территорию третьего государства, не участвующего в боевых действиях. Проблема Мариуполя решается исключительно дипломатическим путем.

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26 апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что обстрелы Азовстали не прекращаются. Запасы продуктов и воды в бомбоубежищах завода заканчиваются, поэтому рассматривается любая возможность эвакуации мирных жителей Мариуполя.