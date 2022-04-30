У мене алергія на “русскій мір”: у Луцьку провели акцію на підтримку Маріуполя

У Луцьку у суботу, 30 квітня, відбулася мирна акція на підтримку Маріуполя. Акцію Врятуй Маріуполь організував молодіжний центр, щоб привернути увагу політиків та іноземців до ситуації у місті.

— Штурм Азовсталі не припиняється — на території комбінату знаходяться українські військові, поранені та мирні жителі — діти, жінки, люди похилого віку, – йдеться в описанні події.

Організатори акції закликають врятувати маріупольців, організувати зелені коридори та надати підтримку мужнім азовцям. Адже все, що зараз в наших силах – це дати розголос проблемі та привернути увагу світових лідерів й іноземців.

На майдані стояти люди із символами Маріуполя: мама з дитиною, діти з солдатом, дуже стурбована Європа із закритими очима.

Після чого усі 117 учасників перформансу заспівали гімн України. Свідками мирної акції стали близько 200 глядачів.

— До акції ставлюся дуже добре. Я тут близько 1,5 місяця. Виїхав у перший день, коли почалися обстріли. Коли я зранку йшов за водою, продуктами, розпочалися бомбардування мого міста, я все це бачив, чув та зрозумів, що там буде “русскій мір”. Зрозумів, що у мене на це алергія, я не буду тут жити у жодному разі, – каже біженець із Маріуполя Микола.

Організатори зазначали, що один із способів врятувати українських захисників та цивільне населення — застосувати процедуру екстракції, тобто вивезти бійців на територію третьої держави, яка не бере участь у бойових діях. Проблема Маріуполя вирішується винятково дипломатичним шляхом.

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26 квітня мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що обстріли Азовсталі не припиняються. Запаси продуктів та води у бомбосховищах заводу закінчуються, тож розглядається будь-яка можливість евакуації мирних мешканців Маріуполя.