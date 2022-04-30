В рамках ленд-лиза Украина может получать не только военные, но и экономические вещи — экономист

Россия работала над тем, чтобы осложнить ситуацию в Украине с дизельным топливом. Враг умышленно бомбардировал нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища.

Об этом в эфире телемарафона рассказал президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

По словам Милованова, РФ давила на поставщиков топлива, чтобы они прервали связи с Украиной.

— Это часть военной агрессии, только через экономические механизмы, — отмечает Милованов.

Президент школы экономики также отмечает, что проблемы с поставками топлива прекратятся, ведь экономика Украины очень устоявшаяся и кризисоустойчивая. По его прогнозам, цены на топливо будут расти именно из-за разрушения инфраструктуры.

Что касается ленд-лиза, то Милованов отметил, что в рамках его введения, в Украину можно поставлять не только военные, но и экономические вещи.

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— Нужны ли нам грузовики, которые смогут возить топливо? Нужны. Понимаете, вот пример, — отмечает Милованов.

Милованом говорит, для того, чтобы инвестиции заходили в Украину необходимо застраховать риски войны. Ни одна иностранная компания не имеет процедуры согласования инвестиционного проекта.