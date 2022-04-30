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Факти / Україна / Суспільство

В рамках ленд-лізу Україна може отримувати не лише військові, а й економічні речі – економіст

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Економіка після війни

Росія працювала над тим, щоб ускладнити ситуацію в Україні з дизельним паливом. Ворог навмисне бомбардував нафтопереробні заводи і нафтосховища.

Про це в ефірі телемарафону розповів президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

За словами Милованова, РФ тиснула на постачальників палива, аби вони перервали зв’язки з Україною.

– Це частина військової агресії, тільки через економічні механізми, – зазначає Милованов.

Президент школи економіки також зазначає, що проблеми з постачанням палива припиняться, адже економіка України дуже усталена та кризостійка. За його прогнозами, ціни на паливо будуть зростати саме через руйнацію інфраструктури.

Що стосується ленд-лізу, то Милованов зазначив, що в рамках його запровадження, в Україну можна поставляти не лише військові, а й економічні речі.

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– Чи потрібні нам вантажівки, які зможуть возити паливо? Потрібні. Розумієте, ось приклад, – зазначає Милованов.

Милованом каже, для того, аби інвестиції заходили в Україну необхідно застрахувати ризики війни. Жодна іноземна компанія не має процедури погодження інвестиційного проекту.

– Економічний ленд-ліз – це буде страхування воєнних ризиків для інвестицій в Україну, – зазначає Милованов.

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