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Факты / Украина / Общество

Без резкого запаха: с 1 мая на Луганщине будут подавать неодорированный газ

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Газ

С 1 мая потребителям Луганщины будут подавать неодорированный газ, то есть без специфического резкого запаха.

Краматорское линейное производственное управление магистральных газопроводов сообщило АО Луганскгаз о рисках и осложнениях по доставке вещества для проведения одоризации природного газа для потребителей.

— Это происходит из-за российского вторжения на территорию Украины, — заявил глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай.

Он также обратился к жителям Луганской области и призвал быть крайне осторожными.

— Соблюдайте правила безопасного пользования природными газом, — написал Гайдай.

Одорант — вещество, которое добавляют к газу, чтобы придать ему сильный специфический запах. Именно с помощью этого запаха и определяют места утечки.

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Фото: Depositphotos

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