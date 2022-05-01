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Факти / Україна / Суспільство

Без різкого запаху: з 1 травня на Луганщині подаватимуть неодорований газ

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Газ

З 1 травня споживачам Луганщини подаватимуть неодорований газ, тобто без специфічного різкого запаху.

Краматорське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів повідомило АТ Луганськгаз про ризики та ускладнення з доставки речовини для проведення одоризації природного газу для споживачів.

Про це заявив голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай.

– Це відбувається через російське вторгнення на територію України, – повідомляє Гайдай.

Гайдай також звернувся до жителів Луганської області та закликав бути вкрай обережними.

– Дотримуйтесь правил безпечного користування природними газом, – написав Гайдай.

Одорант — речовина, яку додають до газу, щоб надати йому сильного специфічного запаху. Саме за допомогою цього запаху і визначають місця витікання.

Щоб забезпечити безпеку транспортування і використання газу, йому спеціально надають різкий запах.

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Фото: Depositphotos

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