Недавно в Попасной Луганской области российские захватчики обстреляли два эвакуационных автобуса. По предварительным данным, один автобус расстреляли, в нем есть следы крови, но людей там нет. Другой автобус исчез — с водителем связи тоже нет.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона сообщил, что один волонтерский автобус расстреляли из стрелкового оружия, он остался на том месте.

— Четкой связи с людьми, которые там были – нет. Тел тоже нет. Известно, что один человек погиб, а еще один ранен. Он находится с украинскими военными, — рассказал он.

В то же время судьба второго автобуса — неизвестна. Так, россияне взяли в плен водителя, которого заставляют говорить, что Украина не занимается эвакуацией.

— Они заставляют говорить это человека, который и занимался эвакуацией. Это была не первая его поездка. Мы уже подали его в перечень на обмен, — добавил глава ОВА.

Гайдай говорит, что ориентировочно в области остается примерно 50 тыс. человек, если посчитать все населенные пункты региона.

Кроме того, по его данным, 20 жителей Луганщины решили эвакуироваться 2 мая. Им помогли добраться до мест сборов в Лисичанске и Северодонецке.

Также он рассказал, что оккупантам удается продвигаться по тем регионам, которые они уничтожили дотла. Например, Новотошковское, где не было уже за что цепляться, чтобы держать оборону, поэтому туда смогли зайти россияне.

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— В Кременной мы понимали, если мы просто будем держаться за землю, то наши ребята будут гибнуть, а вреда врагу нанесено не будет. Поэтому они перегруппировались и отошли, — объяснил Гайдай.

Он подчеркнул, что Северодонецк держит оборону, а Рубежное очень сильно разрушено, но сказать, что они полностью взяли этот населенный пункт, нельзя, потому что на окраинах есть линия обороны.

Фото: Сергей Гайдай