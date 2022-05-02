Нещодавно у Попасній на Луганщині російські загарбники обстріляли два евакуаційні автобуси. За попередніми даними, один автобус розстріляли, у ньому є сліди крові, але людей там немає. Інший автобус зник — з водієм зв’язку теж немає.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону повідомив, що один волонтерський автобус розстріляли зі стрілецької зброї, він залишився на тому місці.

– Чіткого зв’язку з людьми, які там були – немає. Тіл також немає. Відомо, що одна людина загинула, а ще одна поранена. Вона перебуває з українськими військовими, – розповів він.

Водночас доля другого автобуса – невідома. Так, росіяни взяли у полон водія, якого змушують говорити, що Україна не займається евакуацією.

– Вони змушують говорити це людину, яка і займалася евакуацією. Це була не перша його поїздка. Ми вже подали його в перелік на обмін, – додав очільник ОВА.

Гайдай каже, що орієнтовно в області залишається приблизно 50 тис. людей, якщо порахувати усі населені пункти регіону.

Крім того, за його даними, 20 жителів Луганщини вирішили евакуюватися 2 травня. Їм допомогли дістатися до місць зборів у Лисичанську та Сєвєродонецьку.

Також він розповів, що окупантам вдається просуватися по тих регіонах, які вони знищили вщент. Наприклад, Новотошківське, де не було вже за що чіплятися, щоб тримати оборону, тому туди змогли зайти росіяни.

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– У Кремінній ми розуміли, якщо ми просто триматимемося за землю, то наші хлопці гинутимуть, а шкоди ворогу нанесено не буде. Тому вони перегрупувалися і відійшли, – пояснив Гайдай.

Він наголосив, що Сєвєродонецьк тримає оборону, а Рубіжне дуже сильно зруйноване, але сказати, що вони повністю взяли цей населений пункт, не можна, бо на околицях є лінія оборони.

Фото: Сергій Гайдай