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Факты / Украина / Общество

Метрические книги и гражданские акты: удалось эвакуировать почти все фонды Госархива Луганской области

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
архів

Почти все фонды Государственного архива Луганской области эвакуировали. Об этом сообщила заместитель начальника областной военной администрации Екатерина Безгинская.

— Документы Национального архивного фонда, хранящиеся в архиве – это история региона, многочисленные судьбы жителей области и часть жизни наших архивистов. Совместными усилиями были эвакуированы почти все фонды Государственного архива Луганской области, – отметила она.

В частности, удалось эвакуировать все метрические книги, исповедные сведения и книги актов государственной регистрации гражданского состояния.

Безгинская подчеркнула, что для спасения документов было приложено немало усилий и ресурсов, привлечены военные, полиция, волонтеры. Эвакуация происходила в сложных условиях под обстрелами.

В начале апреля стало известно о создании онлайн-архивов военных преступлений, совершенных российской армией в Украине с начала полномасштабного вторжения 24 февраля. Это реализовало Министерство иностранных дел совместно с партнерами.

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Источник: Сергей Гайдай

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Фото: Depositphotos

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