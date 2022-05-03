Метрические книги и гражданские акты: удалось эвакуировать почти все фонды Госархива Луганской области

Почти все фонды Государственного архива Луганской области эвакуировали. Об этом сообщила заместитель начальника областной военной администрации Екатерина Безгинская.

— Документы Национального архивного фонда, хранящиеся в архиве – это история региона, многочисленные судьбы жителей области и часть жизни наших архивистов. Совместными усилиями были эвакуированы почти все фонды Государственного архива Луганской области, – отметила она.

В частности, удалось эвакуировать все метрические книги, исповедные сведения и книги актов государственной регистрации гражданского состояния.

Безгинская подчеркнула, что для спасения документов было приложено немало усилий и ресурсов, привлечены военные, полиция, волонтеры. Эвакуация происходила в сложных условиях под обстрелами.

В начале апреля стало известно о создании онлайн-архивов военных преступлений, совершенных российской армией в Украине с начала полномасштабного вторжения 24 февраля. Это реализовало Министерство иностранных дел совместно с партнерами.

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Источник: Сергей Гайдай