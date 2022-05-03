Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 69 день війни
Вбили Вбили
220 дітей
Поранили Поранили
>406 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 153 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Метричні книги та цивільні акти: вдалося евакуювати майже всі фонди Держархіву Луганщини

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
архів

Майже усі фонди Державного архіву Луганщини евакуювали. Про це повідомила заступниця начальника обласної військової адміністрації Катерина Безгинська.

— Документи Національного архівного фонду, що зберігаються в архіві, – це історія регіону, численні долі жителів області та частина життя наших архівістів. Спільними зусиллями були евакуйовані майже всі фонди Державного архіву Луганської області, – зазначила вона.

Зокрема, вдалося евакуювати всі метричні книги, сповідні відомості та книги актів державної реєстрації цивільного стану.

Безгинська наголосила, що для порятунку документів було докладено чимало зусиль та ресурсів, залучені військові, поліція, волонтери. Евакуація відбувалась у дуже складних умовах під щільними обстрілами.

На початку квітня стало відомо про створення онлайн-архіву воєнних злочинів, скоєних російською армією в Україні від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Це реалізувало Міністерство закордонних справ спільно із партнерами.

Читайте
Конфісковані активи олігархів РФ можуть піти на відбудову України

Джерело: Сергій Гайдай

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка