Метричні книги та цивільні акти: вдалося евакуювати майже всі фонди Держархіву Луганщини

Майже усі фонди Державного архіву Луганщини евакуювали. Про це повідомила заступниця начальника обласної військової адміністрації Катерина Безгинська.

— Документи Національного архівного фонду, що зберігаються в архіві, – це історія регіону, численні долі жителів області та частина життя наших архівістів. Спільними зусиллями були евакуйовані майже всі фонди Державного архіву Луганської області, – зазначила вона.

Зокрема, вдалося евакуювати всі метричні книги, сповідні відомості та книги актів державної реєстрації цивільного стану.

Безгинська наголосила, що для порятунку документів було докладено чимало зусиль та ресурсів, залучені військові, поліція, волонтери. Евакуація відбувалась у дуже складних умовах під щільними обстрілами.

На початку квітня стало відомо про створення онлайн-архіву воєнних злочинів, скоєних російською армією в Україні від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Це реалізувало Міністерство закордонних справ спільно із партнерами.

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Джерело: Сергій Гайдай