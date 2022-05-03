В непризнанном Приднестровье готовят эвакуацию семей офицеров РФ – Генштаб

В Приднестровском регионе Молдова обстановка остается сложной. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на вечер 3 мая.

Подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в полной боевой готовности. Вооруженные же формирования Приднестровского региона Молдовы несут службу в усиленном режиме.

Сообщается, что в непризнанном Приднестровье проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы российских войск.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли российского флота продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам инфраструктуры на территории Украины, выполнять задачи изоляции района ведения боевых действий, ведения разведки и огневой поддержки на приморском направлении.

Подразделения Сил обороны продолжают наносить урон противнику. По имеющейся информации, в результате эффективных и слаженных действий защитников и защитниц Украины подразделения 38-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил Российской Федерации потеряли около 60% личного состава погибшими и ранеными.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что планы Кремля насчет Молдовы и захват территорий, ведущих в Приднестровье через украинскую границу, нереальны.

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Источник: Генштаб ВСУ