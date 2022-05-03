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Факти / Україна / Суспільство

У невизнаному Придністров’ї готують евакуацію родин офіцерів РФ – Генштаб

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
придністровя

У Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишається складною. Про це інформує Генштаб ЗСУ на вечір 3 травня.

Підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у повній бойовій готовності. А збройні формування Придністровського регіону Молдови несуть службу в посиленому режимі.

Повідомляється, що у невизнаному Придністров’ї проводиться підготовка до евакуації родин офіцерів оперативної групи російських військ.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі російського флоту продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах інфраструктури на території України, виконувати завдання ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

Підрозділи Сил оборони продовжують завдавати втрат противнику. За наявною інформацією, в результаті ефективних і злагоджених дій захисників та захисниць України підрозділи 38-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Російської Федерації втратили близько 60% особового складу загиблими і пораненими.

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Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що плани Кремля щодо Молдови та захоплення територій, що ведуть до Придністров’я через український кордон, є нереальними.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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