Только 300 человек и непригодные боеприпасы: разведка о российских войсках в Приднестровье

Украинская разведка отмечает, что россияне искусственно нагнетают ситуацию в непризнанном Приднестровье, чтобы использовать его как психологическую атаку против Украины. Они также ищут пути распыления сил украинской армии в ходе сложной оборонной кампании по защите украинского Донбасса и юга страны.

— Осознавая отсутствие заметных успехов в “специальной операции” против Украины и эффективность действий украинских подразделений, оккупационное командование пытается создавать зоны нестабильности вблизи украинской границы и видимость угрозы нападения российских и пророссийских вооруженных формирований с территории Приднестровья, — говорится в сообщении ГУР.

По оценкам экспертов количество реально боеспособного и мотивированного личного состава подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Молдовы не превышает 300 человек. А их задача — охрана складов боеприпасов в селе Колбасная.

В то же время, более половины всех находящихся на хранении боеприпасов исчерпали свой срок годности и не подлежат транспортировке. Только 7-8 тыс. тонн исправны и могут быть использованы.

Около двух третей всей боевой техники на территории Приднестровья полностью или частично не боеспособна, а также не имеет материальных средств и производственных мощностей для ее ремонта и восстановления.

В разведке отмечаются, что потенциально Приднестровье могут использовать в качестве плацдарма для налаживания линий поставок и обеспечения развертывания российской группировки на территории Молдовы, но это станет возможным только в случае создания сухопутного коридора из РФ через территорию южных областей Украины.

Накануне Генштаб ВСУ сообщал, что Россия в непризнанном Приднестровье проводит подготовку к эвакуации семей офицеров оперативной группы российских войск. Относительно обстановки в регионе она остается сложной.

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Источник: ГУР