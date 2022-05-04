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Факти / Україна / Суспільство

Лише 300 осіб та непридатні боєприпаси: розвідка про російські війська у Придністров’ї

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Придністров'я

Українська розвідка зазначає, що росіяни штучно нагнітають ситуацію у невизнаному Придністров’ї, щоб використовувати її як психологічну атаку проти України. Вони також шукають шляхи розпорошення сил української армії під час складної оборонної кампанії з захисту українського Донбасу і Півдня країни.

— Усвідомлюючи відсутність помітних успіхів у “спеціальній операції” проти України та ефективність дій українських підрозділів, окупаційне командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я, – йдеться у повідомленні ГУР.

За оцінками експертів, кількість реально боєздатного та вмотивованого особового складу підрозділу Оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Молдови не перевищує 300 осіб. А їхнім завданням є охорона складів боєприпасів у селі Ковбасна.

Водночас, більше половини усіх боєприпасів, що перебувають на зберіганні, вичерпали свій термін придатності та не підлягають транспортуванню. Лише 7-8 тис. тонн є справними та можуть бути використані.

Близько двох третин усієї бойової техніки на території Придністров’я – повністю або частково небоєздатні, а також не мають матеріальних засобів та виробничих потужностей для їх ремонту та відновлення.

У розвідці наголошується, що потенційно Придністров’я можуть використати як плацдарм для налагодження ліній постачання і забезпечення розгортання російського угруповання на території Молдови, але це стане можливим лише у разі створення сухопутного коридору з РФ через територію південних областей України.

Напередодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що Росія у невизнаному Придністров’ї проводить підготовку до евакуації родин офіцерів оперативної групи російських військ. Щодо обстановки у регіоні, то вона залишається складною.

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Джерело: ГУР

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Фото: Depositphotos

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