Солдати РФ вигадали “лайфхак” з піском, щоб не померти на війні в Україні

Російські військовослужбовці придумали власні лайфхаки, щоб не померти на війні в Україні. Серед них – розбавлене пальне піском та інші методи. Про це свідчать нові перехоплені Службою безпеки України розмови російських солдатів.

– Для цього треба насипати піску у пальне, щоб не завівся танк. А якщо дадуть команду наступати пішки – просто послати рашистського командира за напрямом корабля, – зазначили у СБУ.

За даними СБУ, російські солдати охоче діляться між собою цими лайфхаками та не бояться, що їх можуть покарати командири країни-агресора за таку поведінку.

– Бійці пісок насипають у паливну систему та танки, щоб не йти в атаку! Я тупі накази не виконую, я відмовляюся просто! Він же відправляв мене на танки, дебіла шматок. Я послав просто і все, – розповів російський загарбник своєму товаришу.

Чоловік його здивовано перепитав, чи не покарають російських солдатів за таку поведінку. Коли ж він почув заперечення у відповідь, то почав замислюватися над тим, щоб зробити це ж саме у власному підрозділі.

У Службі безпеки України привітали таку практику з-поміж військовослужбовців країни-агресора. У СБУ зазначили, що її можна навіть покращити – просто відмовитися від агресії проти мирних жителів та виїхати з України.