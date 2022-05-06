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Факты / Украина / Общество

Украина совершила очередной обмен пленными с РФ – 41 человек возвращается домой

Юля Захарченко редактор ленты
Ірина Верещук

Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и страной-агрессором Россией. Домой возвращаются 28 украинских военнослужащих и 13 мирных жителей.

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отметила, что всего вернули 41 человека, включая 11 женщин.

– Особенно радостно, что сегодня среди освобожденных есть настоятель храма Православной Церкви Украины, – отметила Ирина Верещук.

В субботу, 30 апреля, также состоялся обмен пленными с Российской Федерацией. Украина вернула домой 14 наших людей: семь военных и семь мирных жителей.

Ирина Верещук добавила, что этот обмен был для нее особенным, поскольку одна из военных женщин находится на пятом месяце беременности.

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Фото: Офис президента

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