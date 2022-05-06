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Факти / Україна / Суспільство

Україна здійснила черговий обмін полоненими з РФ – 41 людина повертається додому

Юля Захарченко редакторка стрічки
Ірина Верещук

Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та країною-агресором Росією. Додому повертаються 28 українських військовослужбовців та 13 мирних жителів.

Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук наголосила, що загалом повернули 41 людину, включаючи 11 жінок.

– Особливо радісно, що сьогодні серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України, – зазначила Ірина Верещук.

У суботу, 30 квітня, також відбувся обмін полоненими з Російською Федерацією. Україна повернула додому 14 наших людей: сімох військових та сімох мирних жителів.

Ірина Верещук додала, що цей обмін був для неї особливим, оскільки одна з військових жінок перебуває на п’ятому місяці вагітності.

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Фото: Офіс президента

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