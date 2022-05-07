Нивелирует риски полного взятия Харькова: военный эксперт о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 5 мая объявил о том, что украинские Силы обороны перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях.

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, с одной стороны, это решение является своеобразным поднятием боевого духа как войска так и украинцев, но с другой стороны для этого создавались дополнительные предпосылки для освобождения территорий.

— Украинские военные и наше командование известны тем, в отличие от нашего врага, старающихся беречь личный состав. Если бы на это не создавали дополнительные предпосылки непрерывным трудом накануне, то вряд ли бы бросали в контрнаступательные действия.

Военный эксперт называет переход к контрнаступлению “выдающимся событием”.

— Во-первых, действительно можно поздравить харьковчан, что отодвигается кольцо с востока и севера над городом, которое давало возможность России держать там артиллерию и производить обстрелы жилых районов и кварталов Харькова. Теперь таких мест для обстрелов станет меньше. Во-вторых, это разрывает возможности поставок и рисков полного взятия Харькова. И это еще разрывает некоторые логистические цепи для обеспечения и поставки Изюмской группировки российских войск. В-третьих, это существенно снижает давление на оборонные позиции украинских военных. Это уменьшает рисковые точки, откуда враг может наступать и обстреливаться.

Он добавил, что переход в контрнаступление является результатом удачного планирования и поднятия боевого духа. По его мнению, когда будет решаться задача подавления наступательных действий врага, такие контратаки можно будет увидеть и по другим направлениям.

5 мая Валерий Залужный объявил, что украинская армия перешла к контрнаступлению в Харьковской области, оттесняя оттуда российские войска. Речь идет об Изюмском и Харьковском направлениях.

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Об этом он проинформировал по итогам переговоров с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.