Украинская армия перешла к контрнаступлению в Харьковской области, оттесняя оттуда российские войска. Речь идет об Изюмском и Харьковском направлениях.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный по итогам переговоров с главой объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли. Они касались полномасштабной войны в Украине.

Во время разговора Залужный рассказал американскому коллеге о контрнаступательных действиях украинских воинов, а также об общей ситуации на фронте.

По словам главнокомандующего ВСУ, в Луганской области сейчас идут ожесточенные бои.

– Традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке. В частности, о перемещении основных усилий противника на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои. А также о переходе сил обороны Украины к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях, — подчеркнул Залужный.

Как известно, в последние недели украинские военные освободили от российских войск ряд населенных пунктов в Харьковской области: Русскую Лозовую, Момотово, Кутузовку, Верхнюю Роганку и другие.

По оценкам Пентагона, у российских войск на Востоке Украины есть ряд проблем: плохое командование, низкий боевой дух и несовершенная логистика. Поэтому РФ достигла минимального прогресса во время наступления на Донбассе. А в Харьковской области украинская армия оттеснила оккупантов примерно на 40 км к востоку от Харькова.

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По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабной войны в Украине личный состав армии РФ сократился ориентировочно на 24,7 тыс. Кроме того, украинские военные уничтожили сотни единиц техники врага: в частности, 1 092 танков и 196 самолетов.

По информации Генерального штаба, из-за значительных потерь часть российских военных уже отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

Источник: Валерий Залужный

Фото: Генеральный штаб ВСУ