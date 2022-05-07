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Факты / Украина / Общество

Уменьшит их наглость в Черном море: Мусиенко о поражении фрегата Адмирал Макаров

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Мусієнко про адмірал макаров

Военный эксперт, руководитель центра Военно-правовых исследований Александр Мусиенко советует дождаться официальной информации по поводу поражения российского фрегата Адмирал Макаров.

В то же время он отмечает, что по предварительным данным из разных источников, есть информация, что действительно произошло поражение фрегата.

— Если это действительно так, то это очень мощный корабль, способный нести ракеты типа Калибр, которыми, очевидно, обстреливалась территория Украины. Это может быть еще одной мощной утратой для Черноморского флота России. Это точно снизит их наглость и агрессивность в Черном море и заставит быть осторожнее.

Мусиенко добавил, что есть информация, что фрегат был пришвартован у острова Змеиный.

— И действительно, была зафиксирована вспышка и, возможно, пожар. Туда отправилась команда из спасательных судов из оккупированного Севастополя. Там будет решаться, в каком он состоянии. То есть там уже борьба за его живучесть: подлежит он буксировке или нет.

Военный эксперт отметил, что эту неделю можно занести под знаком плюс для Украины, ведь была поражена не одна цель на острове Змеиный, в том числе средства радиоэлектронной борьбы и ПВО, а также два катера типа Раптор, которыми российская военная машина щеголяла. Их ликвидировали беспилотниками Bayraktar.

— После поражения крейсера Москва в середине апреля десантных кораблей РФ вообще не было. Понятно, что увидели (россияне, — Ред.), что украинские силы могут эффективно применять противокорабельные и, очевидно, опасаются. Ведь серьезных технологий для производства современных крупных десантных кораблей в России просто нет.

6 мая в СМИ появилась информация, что ВСУ подбили российский корабль Адмирал Макаров украинскими ракетами Нептун. Пока в Минобороны Украины никак не комментируют его. Впрочем, в сведении потерь за минувшие сутки Генштаб сообщил еще об одном уничтоженном вражеском корабле/катере.

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Пентагон также пока не подтверждает и не опровергает информацию насчет подбития фрегата Адмирал Макаров у острова Змеиный.

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Фото: Depositphotos

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