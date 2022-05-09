Украина ежедневно теряет $170 млн из-за заблокированных в портах суден с агропродукцией

Из-за заблокированных морских портов Украина ежедневно теряет $170 млн. При этом внутри страны заблокировано 90 млн тонн аграрной продукции.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль во время рабочей поездки с президентом Еврокомиссии Шарлем Мишелем в Одессу.

Он подчеркнул, что сейчас в морских портах Украины заблокировано почти 70 судов, в том числе 10 стоят в Одесском порту. Подавляющее количество кораблей – это балкеры и суда для перевозки генеральных грузов.

— Заблокировано 90 млн тонн аграрной продукции, которые Украина планировала поставлять в страны Африки, Азии и Европы. Часть запасов удалось вывезти автотранспортом и железной дорогой, а остальные стоят под обстрелами или захвачены российскими военными, — сказал Шмигаль.

Премьер подчеркнул, что Украина теряет $170 млн ежедневно из-за блокированных портов, а экспортные возможности страны упали более чем наполовину. Это уже привело к удорожанию агропродукции на мировых рынках.

— Блокировка РФ морских портов Украины уже привела к резкому росту цен на пшеницу, кукурузу и подсолнечное масло на мировых рынках. И, несмотря на намерения агрессора создать в мире продовольственный кризис, мы вместе должны сделать все, чтобы не допустить голода в отдельных странах, — подчеркнул глава правительства.

Глава ЕС подчеркнул, что всю ответственность за “потенциально драматическую ситуацию” для многих стран мира несет Россия. Он заверил, что ЕС сделает все возможное, чтобы решить проблему продовольственной катастрофы в мире.

В День Европы, 9 мая, президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл с визитом в Одессу. Он прогулялся по Одессе и провел ряд встреч с мэром Геннадием Трухановым, главой Одесской военной администрации Максимом Марченко и премьер-министром Денисом Шмигалем.