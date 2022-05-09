Україна щодня втрачає $170 млн через заблоковані у портах судна з агропродукцією

Через заблоковані морські порти Україна щодня втрачає $170 млн. При цьому всередині країни заблоковано 90 млн тонн аграрної продукції.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки з президентом Єврокомісії Шарлем Мішелем до Одеси.

Він наголосив, що зараз у морських портах України заблоковано майже 70 суден, зокрема 10 стоять в Одеському порту. Переважна кількість кораблів — це балкери та судна для перевезення генеральних вантажів.

— Заблоковано 90 млн тонн аграрної продукції, які Україна планувала постачати до країн Африки, Азії та Європи. Частину запасів вдалося вивезти автотранспортом і залізницею, інші ж стоять під обстрілами або захоплені російськими військовими, — сказав Шмигаль.

Прем’єр наголосив, що Україна втрачає $170 млн щодня через заблоковані порти, а експортні можливості країни впали більш ніж наполовину. Це вже призвело до подорожчання агропродукції на світових ринках.

— Блокування РФ морських портів України уже призвело до різкого зростання цін на пшеницю, кукурудзу та соняшникову олію на світових ринках. І попри наміри агресора створити у світі продовольчу кризу, ми разом маємо зробити все, щоб не допустити голоду в окремих країнах, — підкреслив голова уряду.

Очільник ЄС наголосив, що всю відповідальність за “потенційно драматичну ситуацію” для багатьох країн світу несе Росія. Він запевнив, що ЄС зробить усе можливе зі свого боку, щоб розв’язати проблему продовольчої катастрофи у світі.

У День Європи, 9 травня, президент Європейської ради Шарль Мішель прибув з візитом до Одеси. Він прогулявся Одесою та провів низку зустрічей з міським головою Геннадієм Трухановим, головою Одеської військової адміністрації Максимом Марченком та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.