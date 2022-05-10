Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 75 день войны
Убили Убили
226 детей
Ранили Ранили
>416 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 309 взрослых
Факты / Украина / Общество

Голосование завершилось: какие новые названия выбрали для станций метро в Киеве

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Голосование завершилось: какие новые названия выбрали для станций метро в Киеве

Завершилось онлайн-голосование за новые названия для пяти станций метро Киева. Свою позицию высказали 170 646 пользователей.

Об этом сообщил начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский. По мнению общественности, станции метро следует переименовать следующим образом:

  • Берестейская – Бучанская;
  • Площадь Льва Толстого – Василия Стуса;
  • Героев Днепра – Героев Украины;
  • Минская – Варшавская;
  • Дружбы народов – Ботаническая.

В ближайшее время будет подготовлен проект решения для рассмотрения этих вариантов переименования на заседании Киевского городского совета.

8 апреля Виктор Брагинский обратился к мэру столицы Виталию Кличко с инициативой переименовать пять станций метро, ​​среди которых Дружбы народов, Площадь Льва Толстого, Берестейская, Минская и Героев Днепра.

Для этого создали онлайн-опрос, где каждый желающий мог предложить, а затем и выбрать вариант переименования, который считает наиболее уместным.

Сейчас смотрят

Второй этап онлайн-голосования длился до 9 мая. После этого результаты были обработаны и направлены в Киевский городской совет. Свое заключение также должна подготовить профессиональная комиссия по наименованиям.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка