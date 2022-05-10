Завершилось онлайн-голосование за новые названия для пяти станций метро Киева. Свою позицию высказали 170 646 пользователей.

Об этом сообщил начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский. По мнению общественности, станции метро следует переименовать следующим образом:

Берестейская – Бучанская;

Площадь Льва Толстого – Василия Стуса;

Героев Днепра – Героев Украины;

Минская – Варшавская;

Дружбы народов – Ботаническая.

В ближайшее время будет подготовлен проект решения для рассмотрения этих вариантов переименования на заседании Киевского городского совета.

8 апреля Виктор Брагинский обратился к мэру столицы Виталию Кличко с инициативой переименовать пять станций метро, ​​среди которых Дружбы народов, Площадь Льва Толстого, Берестейская, Минская и Героев Днепра.

Для этого создали онлайн-опрос, где каждый желающий мог предложить, а затем и выбрать вариант переименования, который считает наиболее уместным.

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Второй этап онлайн-голосования длился до 9 мая. После этого результаты были обработаны и направлены в Киевский городской совет. Свое заключение также должна подготовить профессиональная комиссия по наименованиям.