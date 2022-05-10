Завершилось онлайн-голосування за нові назви для п’яти станції метро Києва. Свою позицію висловили 170 646 користувачів.

Про це повідомив начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський. На думку громадськості, станції метро варто перейменувати так:

Берестейська – Бучанська;

Площа Льва Толстого – Василя Стуса;

Героїв Дніпра – Героїв України;

Мінська – Варшавська;

Дружби народів – Ботанічна.

Найближчим часом буде підготовлено проєкт рішення для розгляду цих варіантів перейменування на засіданні Київської міської ради.

8 квітня Віктор Брагінський звернувся до мера столиці Віталія Кличка з ініціативою перейменувати п’ять станцій метро, серед яких Дружби народів, Площа Льва Толстого, Берестейська, Мінська та Героїв Дніпра.

Для цього створили онлайн-опитування, де кожен охочий міг запропонувати, а згодом і обрати варіант перейменування, який вважає найбільш доречним.

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Другий етап онлайн-голосування тривав до 9 травня. Після цього результати були опрацьовані та направлені до Київської міської ради. Свій висновок також повинна підготувати фахова комісія з питань найменувань.