На Чернігівщині російська авіація завдала ударів по місту Новгород-Сіверський, де поцілили у школу-інтернат та приватні будинки. Також під обстріли потрапила і Полтавщина.

Про це повідомляють Факти ICTV із посиланням на зведену інформацію від обласних адміністрацій.

У Новгород-Сіверському внаслідок ворожих авіаударів, за попередніми даними, є загиблі та поранені. На місці працюють рятувальники.

У Полтавській області ракети прилетіли в інфраструктурну будівлю в Карлівській громаді. На щастя, постраждалих немає, обійшлося без пожежі.

У Дніпропетровській області вранці ворог обстріляв Зеленодольську громаду – одна людина загинула, одна дістала поранення.

У Харкові ніч пройшла без обстрілів. В області від авіанальоту на село Новий Мерчик, Богодухівського району одна людина отримала серйозні поранення та опіки. Є постраждалий внаслідок обстрілу Лозівського району.

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На Ізюмському напрямку ворог успіху не мав.

У Луганській області на минулу добу нарахували 26 артилерійських обстрілів. Окупанти намагаються повністю узяти під контроль Рубіжне, перекрити трасу Лисичанськ-Бахмут та взяти Сєвєродонецьк. Тривають бої у Білогорівці. За добу пошкоджено 24 житлових будинки.

На Донеччині активні бої вздовж всієї лінії фронту. Спроби прориву в районі Торецької громади наші збройні сили відбили.

Ворог обстріляв касетними снарядами фенольний завод у Нью-Йорку (Торецька громада). Поранено дві людини.

Зранку окупанти обстріляли Світлодарськ, де влучили в багатоповерховий будинок. Наразі інформації про постраждалих немає.

Вночі та зранку фіксувалися артобстріли Авдіївки й Очеретинської громади. Є пошкодження і загоряння приватних будинків.

На Херсонщині російський ворог із Градів гатив по селах Калинівської, Великоолександрівської громад, є пошкоджені будинки. Крім того, саме через обстріли в регіоні горять ліси. Наразі площа пожеж становить близько 800 га.

У Миколаївській області під ворожий вогонь потрапило село Нововасилівка Шевченківської громади, сталося займання житлового будинку.

У Березнегуватській громаді через обстріли поранень зазнала одна жінка. У Широківській громаді також були обстріли. Пошкоджень та постраждалих немає.

У Миколаєві окупанти обстріляли територію Балабанівського лісу. Зранку надійшло повідомлення про обстріл у Корабельному районі міста – без жертв, пошкоджено побутовий газопровід.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 78-му добу.

За ситуацією в містах та регіонах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Фото: Генштаб ЗСУ