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Факти / Україна / Суспільство

В Україні заборонили стягувати борги за комуналку: Рада ухвалила закон

Валентина Летяк, редакторка стрічки
комуналка платіжка

Верховна Рада 12 травня голосами 318 народних депутатів ухвалила законопроєкт №7317, яким заборонила примусове виконання рішень судів про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги у період дії воєнного стану.

Цим документом також забороняється примусове виконання рішень, боржниками за якими є юридичні особи, які займаються виробництвом та постачанням електроенергії, водопостачанням та водовідведенням, підприємства з вирощування сільськогосподарських культур, тваринництва, виробництва харчових продуктів, надання доступу до мережі інтернет, робництва вакцин, дослідження у галузі біологічних наук і ті, які займаються космічною діяльністю.

У цьому переліку також підприємства оборонно-промислового комплексу, органи військового управління, військові частини, вищі військові навчальні заклади, установи, що входять до складу Збройних сил України, підприємства залізничного транспорту.

Під час воєнного стану, згідно з законом, якщо постанова чи інший процесуальний документ, винесені у виконавчому провадженні приватним виконавцем, суперечать вимогам закону, можуть бути скасовані постановою керівника органу державної виконавчої служби, що входить до складу Міністерства юстиції.

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Фото: Depositphotos

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