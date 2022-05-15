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Факты / Украина / Общество

Две пробоины, отрезан мостик: появилась последняя запись с подбитого крейсера Москва

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
крейсер Москва

В сети появилась последняя запись с подбитого украинскими ракетами Нептун флагмана Черноморского флота Москва.

15 апреля Оперативное командование Юг опубликовало запись последней передачи на подбитом украинскими ракетами российском крейсере Москва.

Из записи становится понятно, что корабль был поражен в корпус, вследствие чего образовались пробоины, как объяснил это член экипажа.

— Москва 1-й, две пробоины, винт стал, зарылся, крен 30 градусов, ляжет на бок, подтверждаю — пробоина ниже ватерлинии, мостик отрезан — молчит, проводим пассивное спасение экипажа, — докладывает российский оккупант о нескольких попаданиях в судно.

Напоминаем, флагман Черноморского флота Москва был поражен двумя украинскими противокорабельными ракетами Нептун 13 апреля.

По данным СМИ, в то время на судне находились сотни моряков, в том числе срочники.

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Мать одного из погибших членов экипажа рассказала, что россияне тогда направлялись на высадку десанта в Одессу.

Россия скрывает истинные потери в результате потопления крейсера, российское командование также отвергает тот факт, что судно было подбито Украиной.

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