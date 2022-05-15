У мережі з’явився останній запис з підбитого українськими ракетами Нептун флагмана Чорноморського флоту Москва.

15 квітня Оперативне командування Південь опублікувало запис останнього передання на підбитому українськими ракетами російському крейсері Москва.

З запису стає зрозуміло, що корабель був уражений в корпус, внаслідок чого утворилися пробоїни, як пояснив це член екіпажу.

– Москва 1-й, дві пробоїни, гвинт став, зарився, крен 30 градусів, ляже на бік, підтверджую – пробоїна нижче ватерлінії, місток відрізаний – мовчить, проводимо пасивний порятунок екіпажу, – доповідає російський окупант про декілька влучень в судно.

Нагадуємо, флагман Чорноморського флоту Москва був уражений двома українськими протикорабельними ракетами Нептун 13 квітня.

За даними ЗМІ, в той час на судні перебували сотні моряків, зокрема строковики.

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Мати одного із загиблих членів екіпажу розповіла, що росіяни тоді прямували на висадку десанту в Одесу.

Росія приховує справжні втрати в результаті потоплення крейсера, російське командування також відкидає той факт, що судно було підбите Україною.