Украина должна самостоятельно определить, какой будет победа для нее. Об этом в интервью Европейской правде сказала временная поверенная США в Украине Кристина Квин.

Она выразила уверенность, что ВСУ “должны” победить армию российских оккупантов.

— Украинское правительство и украинцы должны определить, какой итог войны для них приемлем, а какой нет. А мы поддержим то решение о победе, которое вы выберете, – подчеркнула Квин.

Она добавила, что Вашингтон поддерживает “безопасную Европу”. По ее словам, это означает, что “Россия меньше угрожает своим соседям и Европе”.

— Украина при этом должна почувствовать себя более безопасной, — отметила она.

Временная поверенная США в Киеве напомнила, что в Пентагоне стремятся “увидеть Россию стратегически слабее”, чтобы президент России Владимир Путин имел меньше возможностей “сделать новый безответственный шаг, подобный тому, что он сделал в Украине”.

Ранее Кристина Квин дала интервью Фактам ICTV, в котором отметила, что не может быть дипломатического решения, при котором Украина проиграет, а Россия победит.

Источник: Европейская правда