Украина должна самостоятельно определить, какой будет победа для нее. Об этом в интервью Европейской правде сказала временная поверенная США в Украине Кристина Квин.
Она выразила уверенность, что ВСУ “должны” победить армию российских оккупантов.
— Украинское правительство и украинцы должны определить, какой итог войны для них приемлем, а какой нет. А мы поддержим то решение о победе, которое вы выберете, – подчеркнула Квин.
Она добавила, что Вашингтон поддерживает “безопасную Европу”. По ее словам, это означает, что “Россия меньше угрожает своим соседям и Европе”.
— Украина при этом должна почувствовать себя более безопасной, — отметила она.
Временная поверенная США в Киеве напомнила, что в Пентагоне стремятся “увидеть Россию стратегически слабее”, чтобы президент России Владимир Путин имел меньше возможностей “сделать новый безответственный шаг, подобный тому, что он сделал в Украине”.
Ранее Кристина Квин дала интервью Фактам ICTV, в котором отметила, что не может быть дипломатического решения, при котором Украина проиграет, а Россия победит.
Источник: Европейская правда